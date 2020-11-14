نادين نسيب نجيم تبهر متابعيها وهى تداعب أطفالها

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعدة فيديوهات. وظهرت نادين نسيب نجيم خلالهم مع أطفالها وهى تداعبهم. وعلقت على الفيديو قائلة :"لا تعليق". وكانت نادين نسيب نجيم قامت بتغير لوك الخاص بها من اجل الدور ونشرت صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكانت نادين نسيب نجيم، شكرت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل خمسة ونص مع السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

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