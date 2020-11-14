غدا.. عرض الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح

يستعد فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" لعرض الجزء الثانى من المسلسل غدًا الأحد 15 سبتمبر على منصة شاهد VIP.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.