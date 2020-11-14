هنا الزاهد تروج لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"

نشرت الفنانة هنا الزاهد بوستر مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت هنا الزاهد تعليقا على البوستر: "حلوة الدنيا سكر ٩حواديت وكل حدوتة بطل جديد ..تفتكروا مين التسع نجوم؟".

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يكتبها 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.