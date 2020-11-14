عائشة بن أحمد تكشف لـ دوت الخليج عن أعمالها المقبلة

أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تستعد لأكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة.
قالت عائشة بن أحمد، في تصريح لـ "دوت الخليج": "استكمل حاليًا تصوير مسلسل مع النجمة منى زكي، وهو من إخراج تامر محسن، وإنتهيت من تصوير مسلسل تونسي من المفترض عرضه في رمضان المقبل اسمه "الحرقة"، كما إن هنالك مشروعا سينمائيا جديدا لن أستطيع الحديث عنه الآن".
يذكر أن أخر أعمال عائشة بن أحمد، فيلم فيلم "توأم روحي" والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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