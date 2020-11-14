روجينا تشارك جمهورها بصور لها مع زوجها.. شاهد

نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع زوجها الفنان اشرف زكى وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يحفظكم - مشاء الله - الحلوين اقرأ ايضا :

إحنا بنصغر.. إطلالة شبابية لـ روجينا عبر إنستجرام



يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل وكانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.

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