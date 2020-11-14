حفل عزمى "كامل العدد" فى ساقية الصاوى

استقبلت ساقية الصاوى حفل جديد لعازف الكمان الموهوب ذو الجماهيرية الكبيرة "عزمى" على مسرحها الحكمة مساء يوم الجمعة ١٣ من نوفمبر بحضور كامل العدد مع تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى، وشاركه فى الحفل الفريق الموسيقى الخاص به "الكيان".
بتصفيق كبير وترحيب استقبل الجمهور عزمى الذى قدّم لهم التحية وكذلك للفريق، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لعبها عزمى على الكمان مع فرقته ومنها "ميدلى سيد درويش، ميدلى عمرو دياب، بالبنط العريض، أما براوة، حارة السقايين، وغيرها.
ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 ، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء ، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.
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