لاميتا فرنجية تحتفل بعيد زواجها السادس.. سعيدة لكونك شريك حياتي

احتفلت الفنانة وعارضة الازياء لاميتا فرنجية بمرور 6 أعوام، على زواجها من رجل الأعمال فريدي مخرز، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت لاميتا فرنجية صورا من حفل الزفاف وعلقت قائلة "ذكريات ???? 14 / تشرين الثاني / 2014 عام آخر لخلق ذكريات ثمينة معًا .. أنا سعيدة لكونك شريك حياتي".



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.