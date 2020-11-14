قصة 8 سنوات من الزواج و3 اطفال تنتهي بستوري على انستجرام ..مراحل العلاقة العاطفية لـ بسمة بوسيل وتامر حسني

انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني حديث الجمهور في الساعات الماضية بعدما صدمت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل متابعيها على انستغرام بخبر انفصالها عن زوجها النجم المصري تامر حسني بعد 8 سنوات من الزواج و3 اطفال لتنتهي قصة حبهما بستوري على انستجرام بعدما تم ربط خلافاتهما بسبب معجبات تامر حسني وظهوره معهم بفيديوات مثيرة للجدل في الفترة الأخيرة.

ومع إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني واستعدادهما للطلاق، نأخذكم بجولة على أبرز المحطات العاطفية لهما بدءا من لقائهما الأول وتعارفهما مروراً بزواجهما وإنجابهم لثلاثة أطفال انتهاء بالإنفصال.

بداية قصة حب تامر حسني وبسمة بوسيل

نبدأ مع اللقاء الأول للنجم تامر حسني وبسمة بوسيل في مهرجان موازين، وهو اللقاء الأول لتعارفهما واشتعال شرارة الإعجاب من طرف تامر اتجاه بسمة بوسيل. فالنجم تامر حسني كشف في تصريحات سابقة له في برنامج "صاحبة السعادة" بأن زوجته بسمة بوسيل، أحبته قبل حتى أن يلتقيا، حيث كانت تحتفظ بصوره في غرفتها، وأطلعته عندما قابلها لأول مرة كإحدى معجباته في كواليس حفل له بالمغرب ضمن مهرجان موازين، على دفتر صغير احتفظت بداخله بصوره، وعبارات حب موجهة له وكأنه خطيبها أو زوجها المستقبلي.

تامر حسني أكد في تصريحاته بالبرنامج مع إسعاد يونس بأن زوجته كان لديها طاقة حب كبيرة اتجاهه قبل معرفتها به، وكان حلمها بأن تغني لتتقرب منه أو تغني معه.

زواج تامر حسني وبسمة بوسيل

عام 2012 بدأت تسريبات حول علاقة عاطفية تربط الفنان تامر حسني بطالبة برنامج ستار أكاديمي بسمة بوسيل، ليتم بعدها تسريب خبر زواجهما في شهر ابريل 2021 وتأكيد ذلك من دون إقامة الثنائي حفل زفاف، وترافق زواجهما مع تخلي بسمة بوسيل عن حلمها بالغناء وإكمال مشوارها الفني عقب تألقها في برنامج ستار أكاديمي وذلك بطلب من تامر حسني منها حيث رغب بأن تتفرغ زوجته لحياتهما العائلية بعيدا عن صخب أجواء الفن.

الثنائي رزق خلال سنوات زواجها بثلاثة أطفال: تاليا وآمايا، وآدم الذي أنجبته عام 2018 بعد تكتمها عن مرحلة حملها، وحرص الطرفين على إخفاء صور أبنائهما وتمويه ملامحهما بحال نشرهما لقطات برفقتهم، وعاشا خلال سنوات زيجتهما فترات رومانسية لم تخلو كذلك من المطبات، فإنطلقت أكثر من مرة أخبار حول طلاقهما وانفصالهما ، لكنهما حرصا على نفي ذلك من خلال ظهورهما معاً بمناسبات متعددة وبشكل رومانسي.

تلميحات حول انفصال بسمة بوسيل بسبب معجبات زوجها

بسمة بوسيل أعلنت انفصالها عن زوجها تامر حسني والاستعداد للطلاق الرسمي خلال الفترة القادمة وذلك من خلال رسالة قامت بنشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" طلبت فيها من الجميع بعدم إرسال مقاطع وصور لزوجها مع معجباته، وذلك بعدما قام الفنان تامر حسني بنشر صور ومقاطع فيديو خلال الساعات الماضية عبر خاصية الستوري بحسابه على "انستجرام" والتي أظهرته مع معجباته بشكل اعتبره البعض لا يعبر عن احترام لشخص زوجته بسمة بوسيل، ما جعل البعض يتكهن بأن سبب خلاف الثنائي يعود للفيديوات الأخيرة لتامر حسني مع معجباته.

تامر حسني لم يخفي سابقا، وتحديداً في اطلالتها مع برنامج "صاحبة السعادة" غيرة زوجته بسمة بوسيل من معجباته رعم محاولاتها لتقبل الأر بشكل رحب كما قال، وصرّح حينها بأنها تغار بعض الأوقات وتبدأ تتساءل عن الفتيات اللاتي يظهرن بجانبه في الحفلات أو الأفراح، ولكنه يحاول أن يحتوي الأمر، وأكد بأنها تتمتع بذاكرة "فولاذية" مع المعجبات لدرجة بأنها استطاعت التعرف على صورة فتاة كانت قد رأتها في حفل ربما قبل عامين.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

مصممة الأزياء والمغنية المعتزلة المغربية بسمة بوسيل فاجأت الجميع ليل أمس بإعلان خبر انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني في رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل في تدوينتها: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع"، وسرعان ما حذفت بسمة رسالتها، لكنها عادت بعد وقت قصير ونشرتها كما دوت الخليج، في خطوة أثارت التساؤلات حول ما اذا كان تصرفها أول مرة بحذف التدوينة يتعلق بمحاولات للصلحة بينها وبين زوجها...فهل تسدل قصة حب الثنائي بعد 8 سنوات زواج وانجابهما لثلاثة اطفال بتدوينة على الستوري انستغرام أم أن الثنائي سيحاولان إنقاذ زواجهما..الإجابة رهن بالساعات والأيام المقبلة.