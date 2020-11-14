تامر حسني يحاول احتواء موقف انفصاله عن زوجته وفيديوهات الشماتة تشعل السوشيال ميديا

تامر حسني يحاول احتواء موقف انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل بعدما حذف صور والفيديوات التي ظهر فيها مع معجباته الحسناوات على خاصية ستوري حسابه عبر انستغرام توازاياً مع تسريب معلومات صحافية حول تدخل أصدقاء مشتركين بين الثنائي لإعادة الأمور بينهما الى سابق عهدها وإنهاء خلافاتهما، فيما أشعل فيديو للفنانة المغربية جليلة السوشيال ميديا بعدما ظهرت وهي تزغرد وتعبر عن فرحتها بخبر سار فسره الجمهور ضمن كيد النساء بعد انفصال مواطنتها بسمة بوسيل عن تامر حسني.

محاولات للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني شغل اهتمام الجمهور طيلة الساعات الماضية، حيث لم يتوقع جمهور الثنائي هذا الخبر بعدما صمد زواجهما طيلة 8 أعوام رزقا خلالها 3 أطفال وظهرا مؤخرا بالعديد من اللقطات التي عكست الأجواء الإيجابية ومشاعر الحب والإنسجام بينهما.

وتسربت معلومات صحافية حول مبادرات للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل يقوم بها أصدقائهما المشتركين لإنهاء الخلافات بين الثنائي وعودتهما للبعض، وجاء ذلك تزامناً مع محاولة النجم تامر حسني لتطرية الأجواء مع بسمة بوسيل من خلال قيامه بحذف لمقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الستوي على انستغرام مع معجباته اللواتي ظهرن الى جانبه بشكل اعتبره البعض بأنه مستفز لمشاعر زوجته بسمة بوسيل بشكل ولا يعبر عن احترام لشخص زوجته.

وربط البعض بين كلام بسمة بوسيل في تدوينتها عن الإنفصال وغضبها من تصرفات زوجها تامر حسني مع معجباته بشكل لا يراعي مشاعرها حيث كتبت في تدوينتها عبر ستوري انستغرام :" : "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع"، وسرعان ما حذفت بسمة رسالتها، لكنها عادت بعد وقت قصير ونشرتها كما دوت الخليج، في خطوة أثارت التساؤلات حول ما اذا كان تصرفها أول مرة بحذف التدوينة يتعلق بمحاولات للصلحة بينها وبين زوجها.

فيديو لجليلة يشعل السوشيال ميديا بعد نبأ الإنفصال

على المقلب الآخر، بدا بأن الفنانة المغربية جليلة اتجهت الى أسلوب "كيد النساء" بعد إعلان مواطنتها بسمة بوسيل الإنفصال عن تامر حسني، حيث سبق وان ألمحت جليلة بأن بسمة بوسيل خطفت منها تامر حسني، وهددت جليلة حينها بنشر رسائل حب متبادلة بينها وبين نجم الجيل تامر حسني.

وظهرت جليلة في الساعات الماضية بمقطع فيديو متداول وهي تزغرد ابتهاجاً بسماعها خبر "مفرح" كما قالت، فأطلت بفيديو قصير من داخل سيارتها وبدأت وتزغرد بطريقة هستيرية وترقص على أغنية "بشرة خير" للنجم حسين الجسمي وقالت بأنها في غاية السعادة بعد سماعها خبر سعيد.

وربط رواد السوشيال ميديا على الفور تصرفات جليلة وسعادتها في ظهورها بالفيديو بخبر انفصال بوسيل وتامر مسترجعين إتهام جليلة لبسمة بـ"خطف" تامر منها قبل سنوات سابقة، والمعارك الكلامية المبطنة التي دارت بينهما.

من جهتها، أعادت الاعلامية مي العيدان نشر خبر انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل عبر صفحتها على "انستغرام" وعلقت قائلة: "موقلنا مابني على باطل فهو باطل. . ياشماتة جليله فيكم وزغرطي يا انشراح"، لتقوم جليلة بالتعليق على تدوينة مي العيدان بإيموجي قلب أحمر.