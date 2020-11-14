فيديو أحمد فلوكس يكشف سبب عودته لزوجته الأولى ولماذا تزوج مرتين بعدها !

حل الفنان أحمد فلوكس ضيفا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي والمعروض على قناة "الحياة" وكشف الفنان المصري عن تفاصيل عودته لزوجته رابيا الحراب، والسبب في هذا القرار، ولماذا فكر في اعتزال التمثيل والهجرة من مصر.

أحمد فلوكس: "قلة الخبرة سبب انفصالي عن رابيا الحراب"

أحمد فلوكس تحدث أثناء لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي عن سبب انفصاله عن زوجته الأولى والذي ارجعه لقلة الخبرة بالنسبة له وتحديدا في فترة شبابه، كما أوضح أن رغم الانفصال احتفظ الثنائي بعلاقة صداقة قوية فقال: "سبب الانفصال هو قلة خبرة مني، فلم أكن شخص لديه خبرة في التعامل ولم اجد من ينصحني في كيفية التعامل مع زوجتي، أما سبب عودتنا مرة أخرى فأنا كنت متعلق بوالدتي الراحلة بشكل كبير، ولم أجد من يحبني مثل والدتي إلا زوجتي الأولى، وهناك العديد من الشائعات التي تحدث عنها البعض ومنها وجود أزمات بيننا بعد الطلاق لكن هذا لم يحدث وكان هناك علاقة صداقة قوية تجمعنا".

أحمد فلوكس: أنا من طلبت العودة لزوجتي الأولى بعد مروري بتجربة صعبة

أحمد فلوكس أشاد بمواقف زوجته معه وأنها دوما تبحث عن سعادته لدرجة أنها ساندته في تجاربه السابقة في الزواج، كما كشف عن السبب الذي جعله يعود من جديد لها بعد ما يقارب من 12 عام من الانفصال فقال: "دوت الخليج بالفعل لم تتزوج بعدي لكن انا تزوجت مرتين منهم مرة دوت الخليج من كانت تساعدني في حفل زفافي، فهي كانت موافقة على زواجي في السابق، فأي شيء تعتقد أنه يسعدني كانت تفعله ولم أكن ادرك ذلك في الماضي، وأنا من سعيت للعودة لها، وتحديدا بعد طلاقي من هنا شيحة دخلت علاقة سيئة جدا، واعتقد أنها كانت تجربة صعبة، لكن تسببت في تغيري بشكل كامل وعرفت قيمة من حولي وتقربت إلى الله، لذلك طلب من زوجتي الأولى العودة من جديد".

أحمد فلوكس: "من كتر حبي لرابيا أتمنى أن تكون آخر أيامنا في الحياة معا"

أحمد فلوكس أوضح كذلك الأمنية التي يرغب في تحقيقها وهي أن يستمر في علاقته مع زوجته حتى النهاية وأنه ظل يبحث كثيرا عن الحب رغم أنه كان قريب منه فقال: "من كتر حبي لرابيا أتمنى أن تكون آخر أيام لنا في الحياة معا، ففي الماضي كان البعض يعتقد أنني أدخل في علاقات حب كثيرة، لكن في الحقيقة كنت ابحث عن الحب الذي اريده، وللأسف كان قريب مني لكني لم أكن اراه، ولذلك عندما طلبت العودة وأخبرتني رابيا أنها لم تكن ترى رجل غيري رغم 12 عام من الانفصال".

أحمد فلوكس: قررت الهجرة لكندا والعمل كسائق والابتعاد عن التمثيل

أحمد فلوكس كشف كذلك عن مروره بلحظات صعبة وقراره باعتزل التمثيل والهجرة من مصر، وانه عمل في إحدى الشركات حتى استطاع أن يحصل على أحد المناصب الكبيرة بها فقال: "لمدة سنة لم أكن أريد أن اشارك في أي أعمال لكن الذي يحب الفن لا يستطيع ان يبتعد عنه، بعد فيلم (الممر) كنت اعتقد أن هناك أعمال كثيرة سوف يتم عرضها من أجل أن اشارك بها، لكن لم يحدث ذلك فذهبت للعمل في شركة وحصلت على راتب 5 آلاف جنيه شهريا، واستطعت أن انجح ووصلت إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وتراجعت عن قرار اعتزالي التمثيل، لكن لحد وقت قريب كنت أفكر في السفر لكندا واعمل كسائق هناك، لأنني كنت ابحث عن الراحة، ففي كندا لا يوجد أحد يعرفني".