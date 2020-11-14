حسين فهمي يتحدث لأول مرة عن سبب خلافه مع عبد الحليم حافظ..فيديو

حسين فهمي حل ضيفا على برنامج"السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناتي "أبو ظبي" و"dmc"، وكشف الفنان المصري عن بعض المواقف التي مر بها في بداية حياته والهجوم الكبير الذي تعرض له مع عرض أولى أفلامه.

حسين فهمي: سعاد حسني دوت الخليج من رفضت مشاركتي في فيلم "الحب الضائع"

حسين فهمي أوضح أن فيلم "الحب الضائع" كان مرشح لبطولته أمام الفنانة سعاد حسني وكان ذلك في بداياته الفنية لكن اكتشف استبعاده من بطولة الفيلم وأن رشدي أباظة هو الذي سوف يشارك فيه فقال: "هناك العديد من المواقف التي حصلت في الكواليس منها أن رمسيس نجيب طلب مني الخضوع لإختبار كاميرا أمام كل من المخرج كمال الشيخ والفنانة سعاد حسني ونجحت في الاختبار واصبحت مرشح للمشاركة في أحد الأفلام الجديدة والتي منها فيلم (الحب الضائع) لكن الفنانة سعاد حسني لم تفضل مشاركتي وأوضحت أني صغير على الدور، ولم أغضب من ذلك بسبب الفنان رشدي أباظة هو الذي رشح للدور".

حسين فهمي: علمت أن الهجوم على أفلامي كان سببه عبد الحليم حافظ

حسين فهمي تحدث كذلك عن الموقف الصعب الذي مر به بسبب الهجوم الكبير عليه بسبب فيلم "نار الشوق"، والذي اكتشف أن السبب فيه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فقال: "اعتقد أن هجوم منظم تعرضت له بسبب فيلم (نار الشوق) ولم أكن افهم سببه في البداية فعندما اذهب للسينما أجد جمهور كبير في القاعات يشاهد الفيلم، لكن الصحافة تهاجمني، لكن التقيت بمدير التصوير الكبير وحيد فريد الذي قدم لي التهنئة بمناسبة نجاح الفيلم فأخبرته بالهجوم الذي اتعرض له فأكد له أن ليس من السهل منافسة عبد الحليم حافظ بعدما أصبحت نجم ينافسه في المعجبات، فلذلك لم أكن أعرف هذه التفاصيل والصراعات التي تحدث".

حسين فهمي: حسن الإمام هو من رشحني لبطولة "خلي بالك من زوزو"

حسين فهمي أكد أن بطولته لفيلم "خلي بالك من زوزو" مع الفنانة سعاد حسني لم يكن بسبب اختيارها له بل ترشيح من المخرج حسن الإمام فقال: "سعاد حسني لم تقم بترشيحي لبطولة فيلم (خلي بالك من زوزو) واعتقد أن أحد المنتجين هو من رشحني لبطولة الفيلم، وجاء بعد ذلك تأكيد الترشيح من المخرج حسن الإمام، ولا اعتقد ان سعاد حسني أجبرت أن أكون بطلا أمامها لكنها اقتنعت بأنني قادر على تقديم هذا الدور"، حسين فهمي تحدث كذلك أثناء اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية وكشف عن العلاقة القوية التي جمعته بوالديه ودخوله بمدارس حكومية مصرية، وعدم التحاقه بمدارس اجنبية، كما كشف الفنان المصري عن المقولة التي يفضل السير عليها وتحديدا عند مواجهة أي هجوم فقال: "أن مقتنع بمقولة متقدرش تسكت الناس لكن تقدر تحط قطن في ودانك، فأن من الأشخاص الذين يتجاهلون كلام الناس".