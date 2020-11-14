وفاة عميد المسرح المغربي الدكتور حسن المنيعي عن عمر يناهز الـ79

حسن المنيعي أحد كبار أعمدة المسرح المغربي توفي منذ ساعات بعد أزمة صحية عن عمر يناهز الـ79 عاما، ليترك مجموعة كبيرة من المؤلفات التي ساهمت في نهضة المسرح المغربي والعربي.

وفاة الناقد المسرحي المغربي حسن المنيعي

حسن المنيعي الناقد المسرحي المغربي الكبير أعلنت نقابة المسرحيين المغاربة و شغيلة السينما والتلفزيون عبر حسابها على "فيس بوك" عن رحيله خلال الساعات الماضية، كما قدمت التعازي لأسرة الناقد الكبير الذي وصفته بعملاق النقد المسرحي في المغرب والعالم العربي، كما قدمت النقابة كامل تعازيها لأسرة الفنان والمسرحيين في رحيل الناقد الكبير وجاء بيان النقابة عن رحيل الناقد حسن المنيعي: "وفاة عملاق الدرس و النقد المسرحي المغربي و العربي الدكتور حسن المنيعي رحمك الله أيها المبدع الكبير و عزاؤنا واحد لأسرته الصغيرة و لكل المسرحيين المغاربة و العرب على خسارة هذا الطوبقال المسرحي الكبير نم قرير العين ولروحك الطمأنينة و السلام و إنا على فراقك لا محزونون".

تكريم حسن المنيعي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

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حسن المنيعي يعتبر من النقاد الكبار في المسرح العربي الذين حظوا باحترام وتقدير كبير، وتم تكريمه في العديد من المحافل المسرحية في المغرب والعالم العربي، وقد كرم من قبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح في عام 2017، وأكد الناقد المسرحي الكبير في كلمة له أثناء تكريم قال فيها: "سعيد بتكريمي في هذا المهرجان الذي يعتبر من المهرجانات المسرحية الشهيرة على مستوى العالم والذي يتواجد فيه جمع كبير من صناع المسرح ليس في العالم العربي فقط بل وفي العالم".

أهم مؤلفات الناقد المغربي الكبير حسن المنيعي

حسن المنيعي من مواليد عام 1941، ودرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعاصمة المغربية الرباط، وحصل على شهادة الإجازة في عام 1961، وتعمق في دراسته وحصل على درجة الماجستير في عام 1963، ثم اتجه إلى فرنسا من أجل استكمال دراسته هناك حيث التحق بجامعة السوربون عام 1970، ونال درجة الدكتورة في عام 1983، وعاد إلى المغرب ليستكمل مسيرته المهنية حيث أصبح أستاذا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، حسن المنيعي يعتبر من أعمدة المسرح المغربي بسبب مسيرته الكبيرة في النقد وتقديمه للعديد من الأعمال التي ساهمت في نهضة المسرح، حيث كتب عشرات المؤلفات أبرزها "هنا المسرح العربي"، وكتاب "المسرح المغربي من التأسيس إلى صناعة الفرجة"، وكتاب "دراسات في النقد الحديث"، كما قدم كذلك كل من "التراجيديا كنموذج"، و"نفحات عن الأدب والفن".