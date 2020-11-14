فاهل نجل أحلام يحرجها:"أحب أصالة ووالدتي تستمع إليها أكثر مني"

فهد مبارك الهاجري نجل الفنانة أحلام اشعل جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد حديثه عن حبه للاستماع للفنانة أصالة والأعمال الغنائية التي تقدمها، كما كشف كذلك عن استماع والدته للفنانة السورية.

ابن أحلام يكشف عن حبه لأغاني الفنانة أصالة

فهد مبارك الهاجري نجل الفنانة أحلام نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة اعتبرها البعض مفاجئة حيث أن نجل الفنانة الإماراتية تحدث عن حبه للاستماع لأغاني أصالة وذلك على الرغم من الخلاف الشهير بين والدته والفنانة السورية، وتعجب فهد من طريقة تعامل البعض من متابعيه من فكرة حبه لأصالة ونشر العديد منهم للاستفهامات من أجل تفسيره لهذا فقال فهد مبارك الهاجري: "الحين أبي أفهم شيء كلكم مستغربين أني أحب أصاله؟".

فهد مبارك الهاجري عن والدته أحلام: "تستمع لأصالة أكثر مني"

فهد مبارك الهاجري لم يكتف فقط بما أعلن عنه فيما يخص إعجابه واستماعه لأغاني أصالة بل أكد أن والدته الفنانة أحلام تستمع للفنانة السورية أكثر منه، في إشارة منه أن الخلاف الذي بين النجمتين لم يجعل الفنانة أحلام تتوقف عن الاستماع لكل جديد تقدمه أصالة من أعمال غنائية فكتب: "عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لأصاله أكثر مني"، تدوينة فهد مبارك الهاجري أعادت من جديد الجدل حول علاقة الفنانة أحلام بالفنانة أصالة بسبب الخلاف الممتد بينهما منذ فترة طويلة، وتمنى العديد من المتابعين عودة علاقة الثنائي من جديد والتواصل فيما بينهما، بينما مازح البعض الآخر فهد مبارك الهاجري بأنه سوف يواجه أزمة كبيرة مع والدته بسبب هذه التدوينة.

تصالح أحلام وأصالة يعود من جديد للواجهة

فهد مبارك الهاجري البعض ربط تدوينته التي نشرها بالتدوينة التي نشرتها الفنانة أحلام عبر حسابها على "تويتر" خلال شهر سبتمبر الماضي واعتبرها البعض تقصد بها أغنية الفنانة أصالة الجديدة "والله وتفارقنا" فكتبت أحلام: " تيرا را تا را را تيررا را را راللي بيغنيها صولو له مني عشره الآف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) أقرب غناء يفوز"، البعض اعتبر أن تدوينة الفنانة أحلام ومن بعدها تدوينة نجلها فهد مبارك الهاجري تشير إلى احتمالية تصالح كل من النجمتين بعد هذه الفترة الطويلة من المقاطعة، بينما رأى آخرون أن تدوينة أحلام ربما لا تتعلق بأصالة من الأساس، وأنه من الممكن أن يكون ما نشرته مقطعا من أغنية جديدة تحضر لها الفنانة الإماراتية.