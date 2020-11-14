تجربة صعبة.. عبير صبري تكشف عن إصابة شقيقتها بـ فيروس كورونا

نشرت الفنانة عبير صبري تعليقاً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه دخول شقيقتها المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عبير صبري: "تجربة صعبة أوي تمر بيها أختي وزوجها في المستشفى وابنتها مع كورونا أرجو من الجميع الدعاء .. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء".

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضًا.