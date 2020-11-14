أبهرتوا العالم.. إلهام شاهين تعلق على الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومُتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، بفيديو وصور من الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة.
وظهرت إلهام شاهين في الصور بصحبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ويسرا وبوسي شلبي وهالة صدقي.
وكتبت عليها قائلة: "كل التحية والتقدير لمعالى وزير السياحة والآثار د. خالد العناني .. ود. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .. أبهرتوا العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة .. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونيه .. أقدم و أعظم و أول حضارة فى التاريخ ..تحيا مصر.
جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
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