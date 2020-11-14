نشرت الراقصة "جوهرة" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة" بالمايوه البكينى أثناء قضائها إجازتها الصيفية على الشاطئ" وعلقت علي الصور قائلة "التقاط أشعة الشمس" ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الراقصة جوهرة تقضى إجازتها بـ المايوه على الشاطئ.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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