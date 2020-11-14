بفتحة على الساق.. نسرين إمام تستعرض أنوثتها بفستان جذاب.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين إمام متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ولفتت نسرين إمام الأنظار بإطلالة أنيقة كعادتها، مرتدية فستانًا مجسمًا، طويلاً من الخلف وقصير من الأمام، مصممًا من قماش الترتر اللامع باللون الأسود، اتسم بفتحة من الأمام ناحية خصرها، ما عكس منحنيات جسدها بأسلوب واضح جذاب، فيما انتعلت صندلاً ذا كعب عال باللون الفضي.

وتزينت نسرين إمام ببعض المجوهرات الذهبية الراقية التى تتناغم مع إطلالتها الساحرة وعلقت "يمكن أن تتغير من زاوية إلى شيطان في مسألة الثواني ????❤"

بدأت نسرين إمام نشاطها الفني عام 2007 وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها قلب ميت وحنان وحنين وادهم الشرقاوي وتزوجت من المنتج تامر مرسي.

وأكدت نسرين إمام، أنها اعتزلت الفن بناءً على رغبة زوجها ومن أجل التفرغ لعائلتها.

ورغم ابتعاد نسرين إمام عن التمثيل إلا أن علاقتها بالوسط الفني قوية ومن أبرز أصدقائها ريهام حجاج ودينا الشربيني.