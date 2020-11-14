وقال ابن ميار : "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".
وكان كشف نجل ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل احد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعا ليها ارجوكم".
وقالت الفنانة ميار الببلاوي إنها تتفاوض على المشاركة في عمل درامي ضخم، تعود من خلاله بقوة للتمثيل بعد انشغالها بتقديم البرامج.
وأضافت أن توقيعها على عقد المسلسل مع شركة الانتاج متوقف على عدم المساس بحجابها والتزامها حيث ترفض فكرة خلع الحجاب أو ارتداء باروكة.
يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قريب هرتجع مصر .. تطورات عن الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.