قريب هرتجع مصر .. تطورات عن الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي

نشر ابن الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تطورات الحالة الصحية لوالدته التى تمكث فى احد المستشفيات خارج مصر.

وقال ابن ميار : "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".

وكان كشف نجل ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل احد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعا ليها ارجوكم".

وقالت الفنانة ميار الببلاوي إنها تتفاوض على المشاركة في عمل درامي ضخم، تعود من خلاله بقوة للتمثيل بعد انشغالها بتقديم البرامج.

وأضافت أن توقيعها على عقد المسلسل مع شركة الانتاج متوقف على عدم المساس بحجابها والتزامها حيث ترفض فكرة خلع الحجاب أو ارتداء باروكة.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.