بـ فستان كتف وكتف.. إيمي سالم بإطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ايمي سالم بإطلالة جذابة، وهي ترتدي فستانًا انيقًا باللون الاسود، بصيحة الكتف الواحدة كت، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.
وكتبت ايمي سالم معلقة على صورتها قائلة: "الندم ما هو إلا أحلام منتهية الصلاحية ... افعلها بشكل صحيح ... ولا تندم على شيء."
وخاضت إيمي سالم، سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" عبر إحدى القنوات الفضائية.
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