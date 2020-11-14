شيء يدعو للفخر.. ليلى علوي تشارك في الإعلان عن كشف سقارة الأثري الجديد.. شاهد

شاركت النجمة ليلي علوي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو وصور من الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة.
وظهرت ليلي علوي في الصورة بصحبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وليلي علوي ويسرا والهام شاهين وبوسي شلبي وهالة صدقي، وكتبت علي قائلة "شيء يدعو للفخر ان الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكثر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة.
وتابعت "بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى،الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله من وباء وفي انتظار بقية الاكتشافات في الأيام المقبلة.
جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
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