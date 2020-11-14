مصر تعلن عن أكبر كشف أثري بسقارة

القاهرة ـ د. ب. أ: أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس عن أكبر كشف أثري خلال عام 2020 في منطقة آثار سقارة، بحضور عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية، ووسائل الإعلام العالمية والمحلية. وقالت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، بحسب موقع بوابة “الأهرام” الالكتروني أمس ، إن الحفائر كشفت عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، ويفوق ذلك عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي. وكانت البعثة الأثرية المصرية أعلنت خلال السنوات الماضية، عددا من الاكتشافات الأثرية المهمة في هذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26.

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