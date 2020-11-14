” لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تعرّف بالعرب لفظاً ومعنى في أقدم الكتابات المدونة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدراسات والبحوث بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة جنوب الشرقية، محاضرة تاريخية بعنوان “ذكر العرب لفظاً ومعنى في أقدم الكتابات المدونة بالمصادر المسمارية واليونانية – أنموذجا ” من إعداد فريق الدراسات التاريخية باللجنة حيث قدم المحاضرة عبر تطبيق (zoom) الأستاذ الدكتور قصي منصور التركي أستاذ آثار وحضارة بلاد الرافدين والخليج العربي ورئيس مركز ميسوبوتاميا في استراليا وأستاذ محاضر في كليتي لانكفورد واستراليا الإسلامية ببيرث وأدارها عبر التطبيق الدكتور علي بن راشد المديلوي باحث مختص في قضايا الآثار والتاريخ القديم لعمان والجزيرة العربية. وقد تطرقت المحاضرة إلى عدد من المحاور تناولت التعريف بالعرب ومن هم العرب وماذا نعني بلفظ العرب كمجتمع استيطاني، وماهي لغتهم وإلى أي عائلة لغوية تنتمي، وماذا بقي منها وتاريخ لفظ كلمة “العرب” ومعناها في اللغات القديمة وأقدم نص ورد فيه اللفظ بشكل صريح في المصادر المسمارية وكذلك أول ذكر للفظ مقاطع صوت كلمة عرب في الكتابات المسمارية الصورية من نهاية الالف الرابع قبل الميلاد وأول ذكر لبلاد العرب وملكهم في الكتابات المسارية الملكية.

وذهبت محاور المحاضرة إلى التركيز على ذكر لفظ “عرب” منذ القرن الثامن قبل الميلاد والذي أخذ يتردد بكثرة في الوثائق الآشورية والبابلية وذكر العرب بالنسبة للكتاب اليونانيين وورود ذكر العرب لدى “أسكيلوس أو “أخيلوس” قبل أن يرد ذكرهم عند هيرودوت ولفظ العرب في النصوص الأدبية والتاريخية اليونانية وما يتعلق بذكر العرب في المصادر اليونانية الأخرى وملكات عربيات في الجزيرة العربية من الألف الأول قبل الميلاد في الكتابات المسمارية الأشورية وأبرز نماذج من أسماء قبائل عربية من الألف الأول قبل الميلاد في الكتابات المسمارية. بعد ذلك فتح المجال للمشاركين عبر البرنامج لطرح ما لديهم من استفسارات ونقاشات والتي وجدت الردود المتسمة بالوضوح والشفافية من قبل مقدم المحاضرة والتي شهدت حضورا لافتاً ومميزاً سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي ومن جامعات الوطن العربي والعالم.