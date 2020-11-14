إصابة الفنان يوسف إسماعيل بأزمة قلبية .. تفاصيل

كتب المخرج اسلام امام، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن اصابة الفنان يوسف اسماعيل ودخوله المستشفى.
المخرج إسلام إمام، كتب في منشوره: "ألف سلامة على الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح وبامر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء".
وتبين ان الفنان يوسف اسماعيل كان يعانى من مرض القلب وهو الامر الذى دفعه للخضوع الى تركيب دعامة .
وبدأ نشاطه الفني في بداية التسعينيات وعمل بالسينما والتليفزيون وأدى أدوارًا ثانوية مساعدة أدى في أغلبها دور الشاب المطحون.
ومن أعماله مسلسلات: (خالتي صفية والدير ١٩٩٥، أوبرا عايده ٢٠٠٠، الناس في كفر عسكر ٢٠٠٣، فرح ليلى ٢٠١٣).
أشتهر في دور زوج شقيقة همام المتزوج في منزل حماته في فيلم (همام في أمستردام) في ١٩٩٩. كما يمكن رؤيته في دور كمال المتزمت والمنضم للجماعات الإسلامية وزوج المنقبة (جميله عزيز) في فيلم (أيام الخادمة أحلام) ٢٠٠٥. وهو أيضًا الصحافي الفضولي في فيلم (شورت وفانلة وكاب).
في 2015 أصدر وزير الثقافة آنذاك جابر عصفور قرارًا بتعيينه مديرًا عامًا للمسرح القومي، ليتولى بذلك الإشراف وإدارة الأعمال الخاصة بالمسرح.
وشارك (إسماعيل) من قبل في العديد من الأعمال المسرحية ومنها عرض (بحلم يا مصر) مع الفنان علي الحجار في عام 2015.
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