اعتبرني زي ابنك وبلاش اتسجن.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة إلى هانى شاكر

وقال حمو بيكا: "رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي.. بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".
وكان قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".
واستطرد «بيكا» في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".
وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".
وعن توقعه عن الخطوة بعد الاعتذار ومدى إمكانية قبول إعتذاره من الفنان هاني شاكر قال حمو "ربنا كبير بقى وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة والمحامي بتاعي عملي إستناف وإتحددله معاد يوم 25 ديسمبر وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر في جلسة الاستئناف".
وردًا على سؤال "الحديدي" "ممكن يترفض الاستنئناف وتترحل على السجن لتنفيذ الحكم هتعمل إيه " فقال بيكا " دي بلدي برضه ومش ههرب منها حتى لو إتحكم عليا بده يبقى ربنا عاوز كده ".
وأكمل قائلًا "الفنان هاني شاكر فنان كبير وأنا بحبه وبطلب منه يحطني في مقام إبنه ولو أنا غلطت بـتأسفله تاني وهفضل أعتذر له طول حياتي أنا زي ابنه وربنا غفور رحيم إذا كان ربنا بيغفر للعبد لازم هوا كمان يغفرلي
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