فيروس لعين.. الناقد السينمائي مجدى الطيب يعلن تعافيه من كورونا

نشر الناقد السينمائى مجدى الطيب، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مجدى: "يــا اصحابـي يا اهلي يا جيرانــي .. أنـا عـايـز اخـدكـم في أحضانــــــــي .. اليوم أتم الله سبحانه وتعالى عليَ نعمه وأسبغ فضله، ومن عليه بالشفاء من "الفيروس" اللعين، بعدما أظهرت نتيجة المسحة الثانية تعافي من الاصابة بالمرض، بدعواتكم المخلصة، المباركة، وجهود طاقم أطباء مستشفى العجوزة. بقيادة الطبيب الانسان طارق السيد، ونائبه الجليل، وبرعاية كريمة من د. هالة زايد. وزيرة الصحة، وكل من ابتهل لله بالدعاء أن ينجيني من المحنة".

وأضاف مجدى : "اللهم لك الحمد والشكر ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من بعد، اللهم لك الحمد والشكر، عدد ذرات الكون في السموات والأرض، وما بينهما وما وراء ذلك".

واوضح مجدى : "اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم كن لنا لا علينا، يا الله إن كان هذا الوباء بذنب فعلناه، فإنا تائبون لك ونادمون على ما فعلنا.. اللهم رضينا بقضائك وبما أرسلته لنا، فاجعلنا لك من الحامدين والشاكرين في كل وقت وحين، يا كريم آمنّا مما نخاف، واشف مرضانا، وارحم ضعفهم، وردهم إليك ورد إليهم عافيتهم .. يا رحمن يا رحيم".

واخير قال مجدى: "اللهم نسألك العفو والعافية، في الأهل والمال، اللهم استرنا بسترك الجميل، وارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا فارج كل هم ويا كاشف كل غم، اللهم فرج همومنا ويسر لنا أمورنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم ارزقنا العفو والعافية إنك على كل شيء قدير".