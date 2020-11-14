ذبحة وانسداد بالشرايين.. الفنان أحمد صادق يجرى عملية قلب مفتوح | تفاصيل

وقال أحمد صادق: "ذبحة صدرية غير مستقرة، وانسداد في الشرايين التاجية دعواتكم".
ويجرى حاليا عملية قلب مفتوح باحدى المستشفيات الخاصة.
وبدأ صادق حياته الفنية بدور فى مسلسل "أهلا بالسكان" ١٩٨٤.
ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالى الحلمية" ١٩٨٨ ، "بوابة الحلوانى"١٩٩٢ ، " أهالينا "١٩٩٦ ، "الناس فى كفر عسكر" كفر عسكر" ٢٠٠٣"الكبير قوى"٢٠١٣.
وتخلل مسيرته الفنية إشتراكه فى فيلمين "الصرخة "عام ١٩٩١ و"الفاجومى" عام ٢٠١١ و"سوق العصر" عام ٢٠٠١.
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