رجالة مصر.. هالة صدقي تعلق على الكشف الأثري الجديد بسقارة.. شاهد

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو من الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي توجه الشكر لرجال السياحة والآثار من عمال وفنين وباحثين ،وعلقت قائلة "رجالة مصر

جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.