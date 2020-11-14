كورونا وأزمات قلبية.. تعرف على تطورات حالات مستشفى النجوم

شهدت الايام القليلة الماضية تعرض عدد من الفنانين والمبدعين إلى الإصابة بأمراض مختلفة وكانت سببا فى دخولهم إلى المستشفى ولعل من أبرز هذه الإصابات فيروس كورونا وأزمات قلبية.

أحمد صادق :

نشر الفنان أحمد صادق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن إصابته بأزمة قلبية شديدة. وقال أحمد صادق: "ذبحة صدرية غير مستقرة، وانسداد في الشرايين التاجية دعواتكم". ويجرى حاليا عملية قلب مفتوح باحدى المستشفيات الخاصة. وبدأ صادق حياته الفنية بدور فى مسلسل "أهلا بالسكان" ١٩٨٤. ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالى الحلمية" ١٩٨٨ ، "بوابة الحلوانى"١٩٩٢ ، " أهالينا "١٩٩٦ ، "الناس فى كفر عسكر" كفر عسكر" ٢٠٠٣"الكبير قوى"٢٠١٣. وتخلل مسيرته الفنية إشتراكه فى فيلمين "الصرخة "عام ١٩٩١ و"الفاجومى" عام ٢٠١١ و"سوق العصر" عام ٢٠٠١.

ريم العدل :

نشرت الاستايلست ريم العدل تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اصابتها فى 4 نوفمبر الحالى. وعلقت ريم العدل على صورة التحاليل الخاصة بها قالئة : "تم بحمد الله". كما اعلن محمد العدل عن نتيجة مسحة كورونا التى اجراها قائلا عبر فيسبوك : "الحمد لله انا وريم .. نتيجة المسحة سلبية .. اتقدم بالشكر كل الشكر للدكتورWaleed Shawky Attia .. الذى تابع حالتى انا وريم وباقى العائلة على مدار العشرة ايام الماضية وبشكل يومى من نيويورك واشكر له نصائحه الرائعة والمفيدة وجزاك الله عنا كل خير.. الحمد لله

ميار الببلاوى :

نشر ابن الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تطورات الحالة الصحية لوالدته التى تمكث فى احد المستشفيات خارج مصر. وقال ابن ميار : "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر". وكان كشف نجل ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل احد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعا ليها ارجوكم".

يوسف اسماعيل :

كتب المخرج اسلام امام، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن اصابة الفنان يوسف اسماعيل ودخوله المستشفى. المخرج إسلام إمام، كتب في منشوره: "ألف سلامة على الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح وبامر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء". وتبين ان الفنان يوسف اسماعيل كان يعانى من مرض القلب وهو الامر الذى دفعه للخضوع الى تركيب دعامة .

شقيقة عبير صبرى :