تاتو وفستان مكشوف.. منة فضالي تستعرض جمالها

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت منة فضالي الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان ذا اكمام مكشوفة باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بالكرانيش المنسدله وتاتو في ظهرها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والاعلام ولعل من ابرز المواقف التى شهدت ضجة فى خياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله لم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض.