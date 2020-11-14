محمد رمضان يزور زي بوينت بـ دبى لمشاهدة أكبر نافورة مياه في العالم .. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك أثناء زيارته لزي بوينت نخلة جميرا لمشاهدة اكبر نافورة مياه في العالم فى دبى.

وقال محمد رمضان : "لحظة زيارتي لزي بوينت نخلة جميرا لمشاهدة اكبر نافورة مياه في العالم وهي ترقص على انغام اغنيتي ياحبيبي".

وتصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.