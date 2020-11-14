أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل.. شاهد

استعرض الفنان أحمد السقا، مهاراته في ركوب الخيل من خلال صورة نشرها عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "السقا"، في الصورة على ظهر حصانه، وهو يتخطى الحواجز وعلق قائلًا: "ماشاء الله" نالت إعجاب متابعيها.
وشارك السقا في السباق الرمضاني المنقضي بتقديم برنامج "إغلب السقا" مع الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية رزان مغربي، وعُرض على قناة MBC مصر، كما أطل كضيف شرف مسلسل "سكر زيادة" بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.
وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل "نسل الأغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.
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