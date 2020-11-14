أحمد فهمي يستعيد ذكريات طفولته بهذه الصورة.. شاهد

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومتابعيه، بصورة من طفولته، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، ولم يحظى العمل على إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.

كشف الفنان أحمد فهمي عن عمل سينمائي جديد يجمعه بالفنانة روبي، وسيقدم الثنائي فيلم "دماغ عالية"، وتحدث الفنان المصري عن علاقته بها، والتي قال إنه من معجبيها وجمهورها، معلنًا موعد بدء تصوير فيلمهما الجديد.