زينة أحمد تكشف أحدث تجاربها الدرامية بمسلسل "هي"

تشارك الفنانة الشابة زينة أحمد في مسلسل "هي"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، من إخراج محمد النقلي وعن قصة وسيناريو وحوار أحمد صبحي.

وكشفت "زينة" عن أحدث أعمالها الدرامية والذي يضم في بطولته 5 نجمات، هن: "وفاء عامر، أيتن عامر، منة فضالي، دينا، وهاجر الشرنوبي، ومعهن حسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، محسن صبري"، وعددا آخر من الفنانين، ومن المنتظر عرضه في الموسم الشتوي الحالي.

مسلسل "هي" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

وشاركت زينة أحمد في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها فيلم "بلطية العايمة" مع الفنانة عبلة كامل، ومسلسل "ذات" مع الفنانة نيللي كريم، ومسلسل "حكايات بنات".