فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد

انطلق الليلة عرض خاص لمسلسل "الانسة فرح" الذى تقوم ببطولته رانيا يوسف احتفالا بنجاح العمل فى جزءه الاول والاحتفال بالجزء الثانى الذى من المقرر عرضه غدا.

وحضر العرض الخاص ابطال المسلسل رانيا يوسف واحمد مجدى ومحمد كيلانى.

وخطفت راينا يوسف الانظار اليها فى العرض الخاصة خاصة انها ظهرت مرتدية فستان اخضر مكشوف الصدر.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.