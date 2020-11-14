بفستان مكشوف.. سارة الطباخ بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت المنتجة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها. وتألقت سارة الطباخ بفستان مكشوف أسود أنيق وساحر كما اعتمدت على تسريحة شعر ملموم للخلف للكشف عن جمال ملامحها، فيما برزت ملامحها الجذابة بالمكياج الناعم، المرتكز على الألوان البنية والترابية.

ولم تتكلف المنتجة سارة الطباخ في اقتناء الإكسسوارات بل اكتفت بما يلائم إطلالتها الساحرة والجذابة حيث ارتدت قرطا عصريا سلسلة. كانت إدارة موقع يوتيوب قد حذفت مؤخرا أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد لتتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.

كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.



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