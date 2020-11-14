تطورات انفصال تامر حسنى عن زوجته بسمة بوسيل.. تفاصيل

اعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسنى

اعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع.

بسمة بوسيل تحذف تامر حسنى من حسابها على انستجرام

وحذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق.

وفي المقابل، لا يزال تامر حسني يتابع زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".

بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسنى يحذف فيديو جديدا | تفاصيل

وحذف الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا بخاصية الاستورى وذلك بعد اعلان طليقته بسمة بوسيل انفصالها عنه عبر حسابها على انستجرام.

وظهر تامر حسنى فى الفيديو يغنى مع جمهوره ويرقص خلاله مع بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" التي طرحها مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

البهائم تحمل متاعنا.. رسالة غامضة من بسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني

ووجهت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "قل لشاتمك ومُغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

حقيقة إعلان بسمة بوسيل العودة إلى تامر حسني بعد الانفصال

ونشرت خلال الساعات الماضية عدة صفحات مزيفة علي مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني استغلها البعض لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة.

وكتبت صفحة تحمل اسم بسمة بوسيل قائلة "‏كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف انه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله فى حياته وقت ضيقته انا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسى عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلى زوجى واولادى-بسمه بوسيل"