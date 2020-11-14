ليلة عابرة في عرضه الأمريكي الأول بمهرجان شيكاغو غدا

يعرض فجر غد الاثنين بمهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم الروائي القصير " one night stand" أو ليلة عابرة .

يعد هذا هو المهرجان العالمي الثالث للقيام بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي وفي مهرجان قابس التونسي ، وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد والمخرج المصري مارك لطفي.

ومن انتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من اشكال الوان للفنون ومفردات .

الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم و مونتاج ميشيل ابوزخم تصميم الصوت لمايكل فوزي.

وهو اعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧.

وهي مقابلة ليلية مصادفة في احد البارات الصغيرة مع رجل اروروبي في طريقه للانضمام للحرب في سوريا .