يعرض فجر غد الاثنين بمهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم الروائي القصير " one night stand" أو ليلة عابرة .
يعد هذا هو المهرجان العالمي الثالث للقيام بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي وفي مهرجان قابس التونسي ، وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد والمخرج المصري مارك لطفي.
ومن انتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من اشكال الوان للفنون ومفردات .
الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم و مونتاج ميشيل ابوزخم تصميم الصوت لمايكل فوزي.
وهو اعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧.
وهي مقابلة ليلية مصادفة في احد البارات الصغيرة مع رجل اروروبي في طريقه للانضمام للحرب في سوريا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلة عابرة في عرضه الأمريكي الأول بمهرجان شيكاغو غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.