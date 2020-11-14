ابن ميار الببلاوي يكشف تطورات وضعها الصحي بعد أيام من دخولها العناية المركزة

ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة عانت خلال الفترة الماضية من تدهور في حالتها الصحية مما تسبب في نقلها إلى إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ودخولها العناية المركزة ومطالبة نجلها لمتابعيها بالدعاء لها من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية.

تطورات الوضع الصحي لميار الببلاوي

نجل ميار الببلاوي كشف تطورات وضعها الصحي خلال الساعات الماضية عبر حسابها على "فيس بوك" حيث أكد أن حالة والدته باتت مستقرة، وذلك بعد التدهور الأخير في وضعها الصحي والذي نقلت على إثره إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد نجل ميار الببلاوي أنها خرجت من العناية المركزة وتواصل معها واطمئن بشكل كامل على صحتها فكتب تعليقا على هذا قال فيه: "أحلى خبر سمعته النهار ده..ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة وبقت في غرفة وسمعت صوتها".

نجل ميار الببلاوي ينفي إصابتها بفيروس كورونا

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نجل ميار الببلاوي أكد كذلك عن قرب عودة والدته إلى مصر خلال الفترة القادمة وذلك بعد تحسن حالتها فكتب: "قريب هترجع مصر"، وكان نجل الفنانة المعتزلة قد نشر مجموعة صور لوالدته من داخل العناية المركزة أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكشف أي تفاصيل عن سبب الوعكة الصحية التي أصابت والدته واكتفى بطلب الدعاء لها فكتب: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها أرجوكم"، وتردد أن مقدمة البرامج والفنانة المعتزلة أصيبت بفيروس كورونا، لكن نجلها قد نفى هذا وأكد أن والدته ليست مصابة بكورونا كما تردد فكتب عبر حساب والدته على "فيس بوك": "من فضلكم ماما معندهاش كورونا ولو عندها أنا مش هخبي".

أصدقاء ميار الببلاوي يساندونها بالدعاء في أزمتها الصحية

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ميار الببلاوي قد تضامن معها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منذ إعلان مرضها حيث تفاعل العديد منهم مع منشور نجلها وتمنوا لها الصحة والسلامة وأن تستعيد عافيتها عاجلاً، وطلبوا من نجلها بأن يطمئنهم بشكل مستمر عن حالتها، وتعرضت ميار الببلاوي خلال السنوات الماضية لأكثر من أزمة صحية دخلت على إثرها للمستشفى، وبينها اجرائها لعملية جراحية عام 2018 لم تكشف عن طبيعتها، وخضوعها لعملية جراحية في القلب في أحد مستشفيات لوس انجلوس اواخر عام 2017، يذكر أن ميار الببلاوي ولدت في محافظة أسيوط في مصر عام 1975، وبدأت التمثيل عام 1992 من خلال مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان" وفيلم "زوجتي والذئب". وتوالت بعدها مشاركاتها الدرامية، إلى أن اعتزلت الفن وارتدت الحجاب قبل سنوات.