تامر حسني يستفز بسمة بوسيل في أحدث ظهور والأخيرة ترد على الشامتين بطلاقها..فيديو

تامر حسني تجاهل ضجة طلاقه من زوجته بسمة بوسيل، وواصل نشاطاته الفنية وجولاته الترويجية لألبومه الجديد، وتداول الجمهور له فيديو في أول ظهور بعد الأزمة وهو يحتفل مع أصدقائه.

تامر حسني يتجاهل أزمة طلاقه من بسمة بوسيل

وتداول جمهور تامر حسني صوراً ومقاطع فيديو له في أول ظهور بعد ضجة طلاقه من بسمة بوسيل، واحتفل تامر حسني مع عدد من أصدقائه وجمهوره ومنهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وظهر في الحفل الخاص وهو يبتسم للكاميرا ويحتفل مع أصدقائه، وذلك ضمن جولاته الترويجية لألبومه الجديد، واعتبر الجمهور ذلك تجاهلاً منه لضجة طلاقه منذ الأمس، وكذلك استفزازاً لبسمة بوسيل.

حقيقة عودة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد إعلان الانفصال

وأثارت بسمة بوسيل الجدل اليوم بعد تداول تغريدة منسوبة إليها على موقع تويتر، تعلن بها عودتها لتامر حسني بعد اعتذاره لها، إلا أنه تبين إنها تغريدة مفبركة، ولم تعلق بسمة بوسيل عن تطورات الطلاق من تامر حسني، منذ إعلانها المفاجئ عنه أمس على انستقرام، والذي حذفته أيضاً بعد فترة ممن نشره لتثير التساؤلات حول سبب حذفها لإعلان طلاقها.

بسمة بوسيل ترد على الشامتين بطلاقها

وعلقت بسمة بوسيل مجدداً على ضجة طلاقها على انستقرام، ونشرت على خاصية سنوري على انستقرام، رداً على الشامتين في طلاقها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد تداول الجمهور مقطع فيديو للفنانة المغربية جليلة وهي تحتفل، واتهمها الجمهور بالشماتة في بسمة بوسيل، وقالت الأخيرة:"قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك.. سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وساد الغموض حول قصة طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني بعد ما يقارب 8 سنوات من الزواج، وانجاب 3 أطفال، وذلك بعدما نشرت بسمة بوسيل على نحو مفاجئ، إعلان طلاقها منه، وطلبت من الجمهور عدم إرسال صور تامر حسني مع معجباته إليها، وهو الأمر الذي فسره البعض باتهامها له بالخيانة، وقالت في إعلانها:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتلولي اي حاجة علشان مش فارقلي اي صور.. كمان احب اعرفكم ان احنا بقلنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة بالتوفيق للجميع".