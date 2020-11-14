تراشق على تويتر بين نانسي عجرم وإليسا وميريام فارس في موقف لا تحسد عليه!

إليسا ونانسي عجرم وميريام فارس وقعن في أزمة كبيرة اليوم شهدها موقع تويتر، بعد تبادل تغريدات هجومية بين جمهور النجمات الثلاث، بعد إعلان غضب نانسي عجرم من تجاهل نجاحاتها مقابل نسبها إلى إليسا بوصفها الفنانة الأولى في لبنان.

أزمة تصريحات بين إليسا ونانسي عجرم وميريام فارس تتدخل

وبدأت الأزمة بين إليسا ونانسي عجرم بعد أن احتفلت الأولى بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، خلال احدى البرامج التلفزيونية، وذكر البرنامج في تقريره إن إليسا دوت الخليج الفنانة اللبنانية الأولى والأكثر مبيعاً ومشاهدات، وكشفت إليسا رأيها في نانسي عجرم وقالت إنها تختلف عنها لأنها أقرب إلى أسلوب الفتاة الطفولية في أسلوبها الفني، ويبدو أن هذه الأمور دفعت نانسي عجرم للتعبير عن غضبها على تويتر.

نانسي عجرم غاضبة بسبب تجاهل نجاحاتها

وعبرت نانسي عجرم غضبها على تويتر في سلسلة تغريدات، دون أن تذكر إليسا، وقالت:"نهاركن سعيد كله مصداقية.. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير آلة حاسبة.. بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات"، وتضامنت ميريام فارس مع نانسي عجرم، وأعادت نشر تغريدتها وقالت:" عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان...".

إليسا توضح أزمة تصريحاتها ضد نانسي عجرم وزميلاتها

وأثارت إليسا الجدل أيضاً بردها على تغريدات إليسا، ونشرت تغريدة قالت بها إنها الأفضل في عيون محبيها، قبل أن تتدارك الأزمة وتنشر سلسلة تغريدات وضحت بها أزمة تصريحاتها وقالت:" يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة، خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

ورغم إشادة الجمهور بموقف إليسا من رغبتها في عدم خلق أزمة بين زميلاتها، ورد الاعتبار إليهن في تغريداتها، إلا انها أثارت الجدل بسبب تجاهلها لميريام فارس، والتي تدخلت في الأزمة لصالح نانسي عجرم، واعتبر البعض ان إليسا قصدت إحراج ميريام فارس بعدم ذكرها وكذلك بإشارها إلى وجود دخلاء يحاولون إشعال الفتنة، وهو ما تسبب في تبادل هجوم بين جمهور إليسا وميريام فارس على مواقع التواصل الاجتماعي.