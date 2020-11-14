الفيلم الكارتوني  الحالة س يفوز بالمركز الأول فى مهرجان الشارقة الجامعى الدولى...

كليه إعلام النهضة تفوز بالمركز الأول لأفلام الكرتون بمهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام القصيرة

فازت كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة ببني سويف بالمركز الأول في مجال أفلام الكارتون بمهرجان الشارقة الدولي للأفلام القصيرة، جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته جامعة الشارقة اليوم الخميس ١٢ نوفمبر بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من ٥٠ جامعة عربية وأجنبية بنظام (الأون لاين) لتوزيع الجوائز على الأعمال الفائزة، حيث فاز طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة بالمركز الأول في مجال أفلام الكرتون عن فيلم الحالة "س" و، وبلغت قيمة الجائزة ٤٠ ألف جنيه وشهادة تقدير من المهرجان.

وكانت جامعة الشارقة قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي عن تنظيم المهرجان الجامعي الدولي السنوي الثاني للأفلام القصيرة في أربع مجالات شملت (أفلام الكارتون،الأفلام التسجيلية،الأعمال الدرامية القصيرة، أفلام الموبايل) محددة الجوائز العينية والمادية للمركزين الأول والثاني في كل مجال من المجالات الأربع ، مع دعوة الجامعات العربية والأجنبية للمشاركة في فعاليات المهرجان، وتقدمت للمشاركة أكثر من ٥٥ جامعة عربية وأجنبية وفقا للتقرير الصادر عن إدارة المهرجان.

وشهد اليوم الخميس حفل إعلان نتائج المهرجان وإعلان الجوائز المقدمة للأعمال الفائزة برعاية سمو الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى الحاكم بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، وكلمات افتتاح الحفل لكل من د. حمد مجول النعيمي مدير الجامعة، ود. خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام ، وأ.محمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون ، ود. حبيب غليوم رئيس لجان التحكيم ، ود. عصام نصر عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، والدكتور علاء مكي رئيس قسم الاتصال بكلية الاتصال جامعة الشارقة، كما شهد الحفل عرض لكافة الأعمال الفائزة، وتكريم لجان التحكيم.

هذا، وقدم الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة التهنئة لطلاب كلية الإعلام الفائزين بالمركز الأول في مهرجان الشارقة الجامعي الدولي السنوي الثاني للأفلام القصيرة، وقرر إقامة حفل خاص لتكريم الطلاب الفائزين والمشرفين عليهم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تشجيعا للطلاب، وتقديرًا لأساتذتهم كعرف تتبعه الجامعة لتشجيع المتفوقين من أبنائها الطلاب في كل التخصصات العلمية التي تضمها الجامعة في كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والحاسبات والهندسة وإدارة الأعمال والإعلام.

كما قدم المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة التهنئة للطلاب ومشرفيهم من أعضاء هيئة التدريس على هذا النجاح الباهر الذي يعد إضافة جديدة لنجاحات كليات الجامعة المستمرة، وأكد على اهتمام الجامعة الدائم بتوفير كافة الدعم المطلوب للكليات والطلاب للوصول بهم إلى أفضل المستويات بالشكل الذي يجعلهم دائماً سفراء مشرفين لمصر.

وصرح د.عادل عبدالغفارعميد كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة أن الكلية حصدت المركز الأول في مجال أفلام الكارتون بمهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام القصيرة عن الفيلم الكارتوني الحالة "س"، وهو فيلم كارتوني مدته دقيقتين فقط، يستهدف نشر الوعي بمخاطر السمنة باعتبارها أحد أمراض العصر ذات الانتشار الواسع، ويعتمد الفيلم الكرتوني على الأغنية المبهجة الخفيفة، التي تحقق جذب اهتمام الجمهور وتنمية وعيه وتحفيزه لتبني سلوك إيجابي للحفاظ على صحته ، وهذا الفيلم من مشروعات التخرج لطلاب قسم العلاقات العامة بالكلية لعام ٢٠٢٠، من إعداد الطالبتين دينا أشرف عدلي عزيز ، وآلاء سعد محمد مصطفي، وإشراف د.هنادي غريب المدرس بقسم العلاقات العامة، و المعيدة أ. إيمان عبدالقادر.

وأضاف عميد كلية الإعلام أن طلاب الكلية حققوا مراكز متقدمة في العديد من المسابقات والمهرجانات التي شاركت فيها الكلية، حيث فازت إعلام النهضة بعشر جوائز في مسابقات ومهرجانات قومية وأكاديمية ودولية خلال السنوات الثلاث الماضية ، حيث فازت بأربع جوائزخلال العام الأكاديمي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في مسابقات قومية وأكاديمية، منها المركز الأول بمسابقة إبداع القومية لأفضل فيلم تسجيلي عن فيلم مفتاح "١٠"، والمركز الأول لأفضل إعلان إذاعي"حملة ادخلوها آمنين" ، والمركز الثالث للأفلام التسجيلية"الشهادة الكبيرة"، والمركز الثالث للصحف الجامعية "صوت النهضة" بمهرجان الشروق الأكاديمي.

كما فازت الكلية بجائزة المركز الثالث للأفلام القصيرة خلال العام الأكاديمي ٢٠١٨-٢٠١٩عن فيلم "البحيرة المسحورة". وفازت بثلاث جوائز خلال العام الأكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨، شملت المركز الثاني للأفلام القصيرة في مسابقة إبداع القومية عن فيلم "سماحة"، والمركز الثاني للأفلام القصيرة عن فيلم "البحيرة المسحورة" بمهرجان الشروق الأكاديمي، وجائزة التميز والإبداع في مسابقة ترشيد استهلاك المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب، إضافة إلى جائزة المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي بمهرجان فوكس بجامعة بني سويف في العام الأكاديمي ٢٠١٦-٢٠١٧.

يأتي ذلك كثمرة لاهتمام كلية الإعلام والعلاقات العامة بالتدريب العملي للطلاب في مجالات وفنون الإعلام المختلفة، والاستعانة بنخبة من الإعلاميين في التدريب العملي للطلاب باستوديوهات ومعامل الكلية براديو وتليفزيون النهضة بمقر الجامعة، إضافة إلى التدريب بالمؤسسات الإعلامية العريقة،وتنظيم الكلية مهرجاناً سنوياً لمشروعات التخرج بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين والمتخصصين من لجان التحكيم لتقييم مشروعات التخرج.