بعد الانفصال.. رسائل غامضة بين تامر حسني وبسمة بوسيل

أثار خبر انفصال النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل جدلاً كبيراً الساعات القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلان الأخيرة الانفصال .

ووجهت بسمة رسالة غامضة بعد ساعات من إعلانها خبر الانفصال عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمى بموقع انستجرام

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "قل لشاتمك ومُغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وعلى جانبه كان تامر حسنى طرح منذ أيام قليلة اغنيتة الجديدة "فجأة افترقنا" والتى فسرها البعض رسالة لزوجته خاصة بعد إعلانها عن انفصالهما منذ فترة وتحضيرهم لأوراق الطلاق .

وتقول كلمات الأغنية فجأة :" افترقنا وفراقنا .. سرقنا من حضن بعض .. بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد .. سافر نصيبي بحبيبي .. وكأن مفيش بينا وعد .. واللي انا رتبته وبنيته .. ماتهنتش بيه".

"قلبي اتلخبط في حساباته .. متحير مش لاقي حل .. مرمي في سجون ذكرياته .. والوحدة احساس ممل .. نفسي اقابله واشوفه تاني .. لو دقيقه على الاقل .. كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه".