ووجهت بسمة رسالة غامضة بعد ساعات من إعلانها خبر الانفصال عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمى بموقع انستجرام
وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "قل لشاتمك ومُغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".
وعلى جانبه كان تامر حسنى طرح منذ أيام قليلة اغنيتة الجديدة "فجأة افترقنا" والتى فسرها البعض رسالة لزوجته خاصة بعد إعلانها عن انفصالهما منذ فترة وتحضيرهم لأوراق الطلاق .
وتقول كلمات الأغنية فجأة :" افترقنا وفراقنا .. سرقنا من حضن بعض .. بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد .. سافر نصيبي بحبيبي .. وكأن مفيش بينا وعد .. واللي انا رتبته وبنيته .. ماتهنتش بيه".
"قلبي اتلخبط في حساباته .. متحير مش لاقي حل .. مرمي في سجون ذكرياته .. والوحدة احساس ممل .. نفسي اقابله واشوفه تاني .. لو دقيقه على الاقل .. كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الانفصال.. رسائل غامضة بين تامر حسني وبسمة بوسيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.