كشف الاعلامى عمرو الليثى عن مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة شهيرة وذلك اثناء تصوير برنامجه "واحد من الناس" ليعد هذا الظهور الاولى لها اعلاميا.

وتتحدث الفنانة شهيرة خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" عن قصة حياتها مع زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، وكيف بدأت العلاقة بينهما وبعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياتهما التى تعد من أنجح العلاقات فى الوسط الفنى. يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور إعلامى لـ شهيرة بعد رحيل محمود ياسين .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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