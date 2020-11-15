إلى اللقاء لو كان في العمر بقية.. الفنان أحمد صادق يودع جمهوره قبل إجراء جراحة كبيرة

أعلن الفنان أحمد صادق، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن خضوعه لعملية جراحية بالقلب، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية. وكتب أحمد صادق، وقال: "بسم الله الرحمن الرحيم ، توكلنا على الله، وفى معية الله ورسوله، جراحه قلب مفتوح، وتغيير 4 شرايين ،تاجيه دعواتكم، الى اللقاء لوكان فى العمر بقيه". يُذكر أن أحمد صادق، جسد دور "علي المغازي"، في مسلسل "سوق العصر"، الذي عُرض عام 2011، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل، من بطولة الراحل محمود ياسين وأحمد عبد العزيز وهادي الجيار ونهال عنبر وأحمد سعيد عبد الغني.



وبدأ صادق حياته الفنية بدور فى مسلسل "أهلا بالسكان" ١٩٨٤، ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالى الحلمية" ١٩٨٨ ، "بوابة الحلوانى"١٩٩٢ ، " أهالينا "١٩٩٦ ، "الناس فى كفر عسكر" كفر عسكر" ٢٠٠٣"الكبير قوى"٢٠١٣.

وتخلل مسيرته الفنية إشتراكه فى فيلمين "الصرخة "عام ١٩٩١ و"الفاجومى" عام ٢٠١١ و"سوق العصر" عام ٢٠٠١.

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