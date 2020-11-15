اللعيبة مش مبسوطة.. نبيل الحلفاوى يعلق على مباراة مصر وتوجو

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلق فيه على اداء الفريق المصرى.

وقال نبيل : "اللعيبة مش مبسوطة في الملعب.. فيه حالة زهق كده"

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت شفاءها من فيروس كورونا المستجد، من خلال البروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر "تويتر"، "نشوى بكل الصدق والعرفان تحكي عن بسالة وتفاني الأبطال المقاتلين في هذه المعركة الشرسة. حماهم الله هم وأسرهم وجازاهم خيرا بقدر عطائهم.وحمد لله على سلامتك".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على شفاء الفنانة نشوى مصطفى من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت نشوى مصطفى، علي صفحة وزارة الصحة، أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105، تم توجيهها فورا إلي أقرب مستشفى لها لتلقي العلاج.

وشكرت نشوى مصطفى، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بالمستشفى، لما بذلوه من جهد وتحدٍ للفيروس للقضاء عليه.