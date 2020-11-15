بطل مسلسل حديث الصباح والمساء يصاب بجلطة فى المخ للمرة الثانية

كشف "نديم" نجل الفنان مجدي عبيد، عن إصابته بجلطة في المخ للمرة الثانية خلال أسبوعين، طالبا من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل. وكتب نجل مجدي عبيد عبر حسابه على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، بابا دخل العناية المركزة تاني، والزيارات ممنوعة". وأضاف: "بعتذر لحضراتكم جميعا على التقصير في الرد على كل المكالمات والرسايل، شكرا جزيلا على اهتمامكم ودعواتكم الصادقة، بابا للأسف عنده جلطة أخرى جديدة في نفس مكان جلطة الأسبوع الماضي بالمخيخ، وهو حاليا بالرعاية المركزة والزيارات ممنوعة تماما بأمر المستشفى حتى تتحسن الحالة".

وكتبت نجلاء عبدالسلام، زوجة الفنان، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "يا رب اشفي زوجي مجدي، وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ".

مجدي عبيد ممثل ومخرج مسرحي مصري شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل "حديث الصباح والمساء"، حيث لعب دور "حسين أبو الروس" وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل "عمر ودياب" في رمضان الماضي، وأخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986.

وقدم عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددًا كبيرا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986، مع فرقة "ببا المسرحية" بعرض (جحا وبقرة السلطان)، وكان أحدثها زمانيًا مع فرقة الغربية القومية بعرض (قوم يا مصري) في 2011.

وما بين العرضين كان عطاء مجدي عبيد، الفني لمسرح الثقافة الجماهيرية عطاءً متميزًا وخاصًا، وكان جحا وحماره الحكيم المشاكس في (جحا وبقرة السلطان) هو بداية عروض الكباريه السياسي في أعمال مجدي عبيد، والتي جاء على امتدادها عروض (السوس)، (حكاية الفلاح عبدالمطيع)، (ورحلات بن بسبوسة).