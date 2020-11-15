أحمد فلوكس: شخصية في حياتي عملتلي سحر وبتجدده كل يوم

قال أحمد فلوكس إن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.

وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، انه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة و كاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس و بفتح شركات و بكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة".

وتابع: هذا الشخص قال لى مش هتعرف تمسك عليا حاجة و ابتديت من وقتها ادور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير و سرقة من ورا ظهري ، و هجرت ابنى و ابويا".

وأردف: هذه الشخصية واحدة كنت على علاقة معها للأسف هي كل حياتها اعمال و سحر و انا مكنتش شايف ده كله و الحمد لله تخلصت من هذا السحر بالتقرب من الله لانى كنت بعيد عنه، لكنها بتجدد لى السحر كل يوم و بفضل الله انا قادر عليها.

واستطرد فلوكس: تعرض لاذي كثير بسبب السحر وقعدت ايام عيني مفتوحة ولا استطيع الكلام".