في عيد ميلادها.. تعرف على رأي سميرة أحمد في كريم عبد العزيز وأحمد فهمي

تحتفل الفنانة القديرة سميرة أحمد، اليوم، بعيد ميلادها بعيد ميلادها الـ85، حيث تعد واحدة من أبرز واهم الفنانات فى مجالي الدراما والسينما.

تحدثت مؤخرا في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة ام بي سي عن رايها في الفنان كريم عبد العزيز، واحمد فهمي وفتحي عبد الوهاب، وكشفت عن احب الاعمال الي قلبها، وهل ندمت على اى عمل قدمته خلال مشوارها ام لا.

وقالت الفنانة سميرة أحمد، "أنا بحب كريم عبد العزيز وبحب اتفرج عليه دائما، وبعتبره ابني، وكذلك الأمر للفنانة يامسمين عبد العزيز وأحمد فهمي، وأيضا الفنان فتحي عبد الوهاب.

وأضافت :"بدوري تنبأت لهم بالنجومية من خلال مشاركتي معهم في العديد من الاعمال الدرامية، مضيفة: "حبيت الشغل معاهم أتواصل معهم لتهنئتهم على نجاحاتهم المستمرة وهم على تواصل دائم معي".

وأشارت إلى أن مسلسل "أميرة في عابدين" من أحب المسلسلات إليها، وأيضا شخصية "أبلة وفية" بمسلسل "امرأة من زمن الحب" من أكثر الأعمال التي تتشابه مع شخصيتها الحقيقية.

وفيما يخص علاقتها بالفنان عماد حمدي والفنان زكي رستم، أوضحت أن عماد حمدى كان من احب الشخصيات إلى قلبها، وكذلم الأمر بالنسبة للفنان زكي رستم.

وأوضحت لم أندم على شخصية قمت بها، وشخصية "الشيماء" من أقرب الشخصيات إلى قلبي، معقبة: "في مجموعة كبيرة من المخرجين أنا حبيت اشتغل معاهم".