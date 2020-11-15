أخبار الفن.. رسالة من أحمد فلوكس لـ محمد رمضان .. ورغدة تتحدث عن الشائعات في حياتها

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة فاطمة رشدي، التي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى.

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.‬

قال أحمد فلوكس فى رده على سؤال من الإعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، إن محمد رمضان مر بالعديد من التجارب والتحديات الصعبة حتى يحقق النجاح، ويصل إلى ما وصل إليه.

كشفت الفنانة رغدة عن كيفية تعاملها مع الشائعات التي تطلق من حين لاخر على النجوم.

كشف أحمد فلوكس عن تعرضه للغدر في حياته، قائلا "الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف".