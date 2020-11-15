نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.
تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة فاطمة رشدي، التي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى.
نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
قال أحمد فلوكس فى رده على سؤال من الإعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، إن محمد رمضان مر بالعديد من التجارب والتحديات الصعبة حتى يحقق النجاح، ويصل إلى ما وصل إليه.
كشفت الفنانة رغدة عن كيفية تعاملها مع الشائعات التي تطلق من حين لاخر على النجوم.
كشف أحمد فلوكس عن تعرضه للغدر في حياته، قائلا "الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. رسالة من أحمد فلوكس لـ محمد رمضان .. ورغدة تتحدث عن الشائعات في حياتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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