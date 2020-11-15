رغدة لـ «دوت الخليج» عن محمد رمضان: نمبر وان وسط جيله.. ونجاحه لم يأت من فراغ

كشفت الفنانة رغدة عن رأيها في الفنان محمد رمضان وإطلاقه على نفسه لقب نمبر وان.

وقالت في تصريحات لـ "دوت الخليج": محمد رمضان شاب استطاع أن يثبت نفسه، والنجاح الكبير الذي حققه لم يأت من فراغ، فهو يجتهد في كل المجالات وجمهوره كبير، وبالنسبة لإطلاقه على نفسه لقب "نمبر وان"، فهذا ممكن وسط جيله من الشباب، فهو له شعبية عالية جدًا وهذا طبيعي.

وكانت الفنانة رغدة، أكدت أنها لا تحب الظهور على شاشة التلفزيون بدون هدف حقيقي.

قالت رغدة، في تصريح لـ "دوت الخليج": " أنا لا أفضل الظهور إلا إذا كان الأمر ضروريًا، وأترك دائمًا أعمالي تتحدث عني، وأحب أن أتواجد في منزلي، وكل من يعرفني يدرك جيدًا أنني أحب الخلوة والبُعد وعدم الاحتكاك المباشر".

وتابعت قائلة: "أحب الهدوء، وأنا لست من النوع الذي يفتعل أى موقف ليظهر، وستتعجب مما أقوله الآن ولكن في الحقيقة أنا لا أحب الأضواء، وأرتبك كثيرًا منها، وهذه طبيعتي.